Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
|
02.02.2026 10:27:33
Julius Baer profit drops in 2025 amid write-downs, but beats expectations
It has reported a net profit of 764 million Swiss francs, with a net credit loss of 213 million francsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Julius Bär
|
09:29
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
07:05
|Julius Baer Group announces changes to the Board of Directors (EQS Group)
|
07:05
|Die Julius Bär Gruppe kündigt Veränderungen im Verwaltungsrat an (EQS Group)
|
07:00
|Präsentation des Jahresabschlusses 2025 der Julius Bär Gruppe (EQS Group)
|
07:00
|Presentation of the 2025 full-year results for the Julius Baer Group (EQS Group)
|
30.01.26
|SPI-Papier Julius Bär-Aktie: Hätte sich eine Julius Bär-Kapitalanlage von vor einem Jahr gelohnt? (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|69,28
|-1,73%