Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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25.06.2026 10:30:19
Julius Bär regelt Nachfolge in Lugano
Julius Bär hat die Nachfolge an der Spitze ihrer Niederlassung in Lugano geregelt. Per Anfang September übernimmt der bisherige Marktverantwortliche für Italien und das Tessin zusätzlich die Leitung des drittgrössten Schweizer Standorts der Privatbank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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