Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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29.09.2026 10:52:07
Julius Baer shares hit record high after Swiss regulator ends probe
Finma had opened enforcement proceedings over bank’s exposure to Austrian property group SignaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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