Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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30.10.2026 07:27:36
Julius Bär startet Aktienrückkaufprogramm in der kommenden Woche
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Das nach dem Abschluss der Finma-Untersuchung angekündigte Akteinrückkaufprogramm soll nun beginnen.
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