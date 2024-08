Julius Bär verzichtet auf Banque Havilland in Monaco

Noch keinen Monat ist es her, dass die EZB der Banque Havilland den Stecker zog. Glück im Unglück hat die Tochtergesellschaft in Monaco: Sie wird an die Andbank aus Andorra verkauft. Für die Liechtensteiner Tochter sieht es weniger rosig aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch