HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
|Abgang
|
14.01.2026 11:17:41
Julius Bär-Aktie tiefer: Vize-CEO Dreckmann verlässt Züricher Privatbank
Nic Dreckmann wird am 13. April 2026 im gegenseitigen Einvernehmen als COO und stellvertretender CEO zurücktreten. Nach einer geordneten Übergabe werde er Julius Bär im Sommer 2026 verlassen, um neue Herausforderungen außerhalb der Gruppe anzunehmen, teilte die Privatbank am Mittwochmorgen mit. Seine Nachfolge als COO übernimmt Jean Nabaa, der sein Amt im April antreten soll. Nabaa wechselt von der HSBC zu Julius Bär, wo zuletzt als COO International Wealth and Premier Banking sowie als COO Global Private Banking tätig war.
Nic Dreckmann, der laut Julius Bär seit über zwanzig Jahre bei der Bank war, hatte Anfang 2024 nach dem Rücktritt von Philipp Rickenbacher interimistisch die Leitung der Bank als CEO übernommen. Rickenbacher war zuvor im Zusammenhang mit hohen Abschreibungen bei Krediten für die österreichische Signa Group zurückgetreten. Nach der Übernahme des CEO-Amts durch Stefan Bollinger im Januar 2025 rückte Dreckmann wieder in die zweite Führungsebene der Bank.Die Julius Bär-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 66,54 Franken.
DJG/DJN/cbr/sha
DOW JONES
