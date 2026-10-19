Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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19.10.2026 07:00:04
Julius Bär ernennt Francis Hoefman zum Chief Human Resources Officer
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Julius Baer Group Ltd.
/ Schlagwort(e): Personalie
Zürich, 19. Oktober 2026 – Die Julius Bär Gruppe gibt heute die Ernennung von Francis Hoefman zum Chief Human Resources Officer (CHRO) und zum Mitglied des Global Wealth Management Committee bekannt. Sie wird ihre Funktion am 11. Januar 2027 antreten und folgt auf Guido Ruoss, der nach einer geordneten Übergabe eine neue Herausforderung ausserhalb von Julius Bär annehmen wird.
Francis Hoefman ist eine versierte internationale HR-Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Personalwesen, Unternehmensstrategie und organisatorischer Transformation. Zu Julius Bär stösst sie von Reckitt, einem führenden, weltweit tätigen Konsumgüterunternehmen mit rund 36’000 Mitarbeitenden in mehr als 80 Ländern. Zuletzt verantwortete sie die globale Talentförderung und Entwicklung von Führungskräften, den Kompetenzaufbau im Category Management sowie die Personalagenda im Bereich Forschung und Entwicklung. Dabei leitete sie eine globale HR-Organisation mit rund 500 Fachkräften. In dieser Funktion prägte sie die Führungs-, Talent- und Kulturagenda des Unternehmens massgeblich, stärkte dessen Kompetenzen und leistete einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Geschäftsperformance. In früheren Tätigkeiten bei Reckitt leitete Francis Hoefman die globale HR-Organisation der Geschäftsbereiche «Hygiene and Health» und bekleidete HR-Führungsrollen in internationalen Märkten. Davor hatte sie verschiedene leitende HR-Positionen bei H.J. Heinz und Mars Inc. inne. Ihre Karriere begann sie als Direktorin von VHPP, einer Vereinigung, die Führungskräfte von Philips vertritt. Francis Hoefman verfügt über einen Master of Laws in Arbeits- und Gesellschaftsrecht der Universität Maastricht und erwarb einen Postgraduate-Abschluss in Arbeitsrecht an der Grotius Academy.
Stefan Bollinger, Chief Executive Officer von Julius Bär, sagt: «Wir freuen uns sehr, Francis Hoefman bei Julius Bär willkommen zu heissen. Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut. Deshalb haben wir nach dem geeignetsten CHRO gesucht, unabhängig von Branche oder geografischer Herkunft. Francis Hoefman bringt umfassende Erfahrung als globale HR-Leiterin bei einem Unternehmen mit, das für den Aufbau leistungsstarker Teams, eine Wachstumsmentalität in einem hochkompetitiven Umfeld sowie eine unternehmerische Verantwortungskultur bekannt ist und damit nachhaltige Geschäftserfolge erzielt. Sie ist eine wertvolle Ergänzung für unser Führungsteam und wird dazu beitragen, unsere Personalstrategie weiterzuentwickeln, das Potenzial unserer Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen bestmöglich zu entfalten und Julius Bär als bevorzugten Arbeitgeber für Top-Talente zu positionieren.»
Er fährt fort: «Ich danke Guido Ruoss für seine zahlreichen nachhaltigen Beiträge zur Gruppe durch eine Vielzahl von Initiativen und Programmen während seiner 18 Jahre bei Julius Bär, davon elf Jahre an der Spitze der HR-Organisation. Wir wissen sein Engagement und seinen Einsatz für unsere Mitarbeitenden sehr zu schätzen, die entscheidend dazu beigetragen haben, Julius Bär zu einem grossartigen Arbeitsplatz zu machen. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.»
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Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
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|Deutsch
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