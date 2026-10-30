30.10.2026 10:34:32

Julius Baer Launches Share Buy-Back

(RTTNews) - Julius Baer Group Ltd. (JGE.F, BAER.SW) said it will launch its previously announced share buy-back programme of up to a total value of 600 million Swiss francs on 2 November 2026. This programme is expected to be completed within one year. The shares will be bought via a second trading line on the SIX Swiss Exchange.

The Board intends to use the capital band, which was approved at the Annual General Meeting on 9 April 2026, to cancel the registered shares repurchased under this programme.

Julius Baer shares are trading at 69.54 francs on SIX Swiss Exchange, down 0.23%.

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