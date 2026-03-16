Julius Bär Aktie

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

16.03.2026 06:59:16

Julius Baer publishes Annual Report 2025 and Sustainability Report 2025

Julius Baer Group Ltd. / Key word(s): Miscellaneous/Sustainability
16-March-2026 / 06:59 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Zurich, 16 March 2026 – Julius Baer Group today published its Annual Report 2025 (including the Remuneration Report) and Sustainability Report 2025, as well as the Annual Report 2025 (Financial Statement IFRS) of Bank Julius Baer & Co. Ltd. The documents are available for download on the Julius Baer website at www.juliusbaer.com/reports.

Contacts

Media Relations, tel. +41 (0) 58 888 8888

Investor Relations, tel. +41 (0) 58 888 5256

About Julius Baer
Julius Baer is the leading Swiss wealth management group and a premium brand in this global sector, with a focus on servicing and advising sophisticated private clients. In all we do, we are inspired by our purpose: creating value beyond wealth. At the end of 2025, assets under management amounted to CHF 521 billion. Bank Julius Baer & Co. Ltd., the renowned Swiss private bank with origins dating back to 1890, is the principal operating company of Julius Baer Group Ltd., whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange (ticker symbol: BAER) and are included in the Swiss Leader Index (SLI), comprising the 30 largest and most liquid Swiss stocks.

Julius Baer is present in around 25 countries and 60 locations. Headquartered in Zurich, we have offices in key locations including Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Lisbon, London, Luxembourg, Madrid, Mexico City, Milan, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Shanghai, Singapore, Tel Aviv, and Tokyo. Our client-centric approach, our objective advice based on the Julius Baer open product platform, our solid financial base, and our entrepreneurial management culture make us the international reference in wealth management.

For more information visit our website at www.juliusbaer.com


End of Inside Information
Language: English
Company: Julius Baer Group Ltd.
Bahnhofstrasse 36
8010 Zurich
Switzerland
Phone: +41 58 888 11 11
E-mail: info@juliusbaer.com
Internet: www.juliusbaer.com
ISIN: CH0102484968
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2291542

 
End of Announcement EQS News Service

2291542  16-March-2026 CET/CEST

