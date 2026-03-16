Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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16.03.2026 06:59:16
Julius Bär veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Nachhaltigkeitsbericht 2025
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Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 16. März 2026 – Die Julius Bär Gruppe veröffentlichte heute den Geschäftsbericht 2025 (einschliesslich Vergütungsbericht), den Nachhaltigkeitsbericht 2025 sowie den Geschäftsbericht 2025 (Financial Statement IFRS) der Bank Julius Bär & Co. AG. Diese Dokumente sind online verfügbar unter www.juliusbaer.com/reports.
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Über Julius Bär
Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2025 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 521 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.
Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
|8010 Zurich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 888 11 11
|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
|CH0102484968
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2291542
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291542 16.03.2026 CET/CEST
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