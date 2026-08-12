RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.08.2026 16:02:24
July inflation decline does not mean Fed’s September rise is off the table
Headline and core inflation rates were both lower, with energy prices registering another decline over the monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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