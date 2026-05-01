01.05.2026 06:31:29

Jumbo Bag: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jumbo Bag hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Jumbo Bag hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 INR je Aktie gewesen.

Jumbo Bag hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,98 INR, nach 3,87 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 6,41 Prozent auf 1,26 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,18 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at

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