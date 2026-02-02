Jumbo Bag gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jumbo Bag präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Jumbo Bag hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 285,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 330,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at