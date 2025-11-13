|
Jumbo Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jumbo Finance hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,400 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,7 Millionen INR – eine Minderung von 92,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,1 Millionen INR eingefahren.
