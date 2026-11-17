Jumbo Finance hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Jumbo Finance mit einem Umsatz von insgesamt 10,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 290,19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at