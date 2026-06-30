QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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30.06.2026 15:16:11
Jumbo Group unit in JV to bring Chinese quick-service restaurant Lausanjee to Singapore
The subsidiary will have a 49% shareholding interest in the joint venture companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu QUICK CO LTD
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29.04.26
|A quick taxonomy of fund finance (Financial Times)
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29.04.26
|A quick taxonomy of fund finance (Financial Times)
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