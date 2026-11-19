Jumia Technologies Aktie
WKN DE: A2PGZM / ISIN: US48138M1053
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20.11.2026 00:41:40
Jumia: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 18, 2026, Jumia (NYSE:JMIA) announced that its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) loss narrowed 43% year over year to $7.9 million. The e-commerce operator is proving its monetization strategy can shrink losses even as high memory chip costs hurt smartphone supply across Africa. Long-term gains depend on whether management can reignite customer growth without burning cash.
Three takeaways from the call reveal where the business is headed.
Global memory chip price spikes have driven up prices and caused shortages for smartphones and other electronics across key markets. Smartphones serve as the main gateway for new shoppers; hardware price inflation is dampening broader engagement.
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