Jumia Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jumia Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Jumia Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,26 Prozent auf 51,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at