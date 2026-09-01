Juneyao Airlines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Juneyao Airlines gab am 30.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Juneyao Airlines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Juneyao Airlines 6,10 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at