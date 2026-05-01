Juneyao Airlines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Juneyao Airlines ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Juneyao Airlines die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,61 Prozent auf 5,98 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at