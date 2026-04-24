Juneyao Airlines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juneyao Airlines hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Juneyao Airlines ein EPS von -0,160 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,02 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,60 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,480 CNY. Im Vorjahr hatte Juneyao Airlines 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,50 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22,09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,461 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 22,36 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at