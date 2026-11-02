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02.11.2026 06:31:29
Juneyao Airlines: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Juneyao Airlines präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Juneyao Airlines 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Juneyao Airlines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,77 Milliarden CNY im Vergleich zu 6,41 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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