Jung sieht in Unions-Fraktion breite Zustimmung zu deutsch-französischem Plan

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Bundestagsfraktion steht nach Angaben ihres stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Jung (CDU) fest hinter dem Plan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron für einen europäischen Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro, obwohl dieser bei mehreren EU-Ländern auf Kritik stößt. "Ich gehe davon aus, dass es eine breite Zustimmung geben wird", sagte Jung dem ZDF-Morgenmagazin.

Jetzt sei "Solidarität das Gebot der Stunde in Europa". Dies müsse aber geleistet werden auf Grundlage der europäischen Verträge, im Rahmen des Haushalts, mit Zustimmung des Europaparlaments und der Mitwirkung des Bundestages. "All das findet sich in diesem Plan, und deshalb bringt er uns wirklich voran", befand Jung. "Wir müssen jetzt in Europa Kompromisse suchen", forderte er. Nun bestehe die Möglichkeit, auf Basis der Initiative mit den anderen Partnern zu sprechen. "Der Weg ist geebnet, und ich hoffe, dass wir da schnell zu einem Ergebnis kommen werden."

Jung nannte es "entscheidend" für die Unionsfraktion, dass es keine Vergemeinschaftung von Schulden sei, wie dies Eurobonds vorgesehen hätten. "Für uns ist entscheidend, dass es keine gesamtschuldnerische Haftung gibt", sagte der CDU-Politiker. "Deutschland bezahlt mit, aber wir bezahlen mit unserem Anteil, wir haben kein Risiko für die Gesamtsumme der Schulden."

Hingegen kritisierte der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach den Plan. Angesichts der schlechten Wirtschaftslage müsse Deutschland aufpassen, dass es sich nicht selbst überfordere, sagte er im Deutschlandfunk. Der Obmann im Finanzausschuss warnte, dass der Vorschlag "die EU mehr spalten kann als einen kann".

Der Plan war bei EU-Partnern auf Widerstand gestoßen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz erklärte, er habe sich mit den Regierungschefs der Niederlande, Dänemarks und Schwedens ausgetauscht. "Unsere Position bleibt unverändert", erklärte Kurz über den Nachrichtendienst Twitter. Die EU soll demnach keine Zuschüsse, sondern Kredite an betroffene Staaten geben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 04:36 ET (08:36 GMT)