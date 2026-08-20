20.08.2026 09:13:38

Junge Generation verliert Vertrauen in gesetzliche Rente

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei jungen Menschen in Deutschland schwindet das Vertrauen in die gesetzliche Rente. In einer Forsa-Umfrage für den Kreditkartenanbieter Visa und die Direktbank ING (ING Group) gab nur knapp die Hälfte (49 Prozent) der 1.003 repräsentativ befragten 18- bis 30-Jährigen an, dass sie im Alter mit Geld vom Staat rechnen. Bei der Befragung ein Jahr zuvor waren es noch 56 Prozent.

Gerade einmal 5 Prozent vertrauen in der aktuellen Erhebung aus dem Juni darauf, dass die gesetzliche Rente ausreichen wird, um ihren Lebensstandard im Alter zu halten. Die Sorge vor Altersarmut (79 Prozent) gehört nach steigenden Lebenshaltungskosten (90 Prozent) und der wirtschaftlichen Lage in Deutschland (90 Prozent) zu den größten Sorgen der Gen Z.

Gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer (53 Prozent) legt nach eigenen Angaben Geld für ihren Ruhestand zurück. Vier von zehn Befragten (41 Prozent) sind überzeugt, dass sie bereits ausreichend fürs Alter vorsorgen.

Neues Altersvorsorgedepot für viele noch eine große Unbekannte

Dass es demnächst eine neue Förderung vom Staat gibt, hat sich noch nicht überall herumgesprochen: Zwar konnten 58 Prozent die Frage bejahen, ob sie schon vom Altersvorsorgedepot gehört haben, das 2027 eingeführt werden soll. 41 Prozent davon kennen nach eigenen Angaben aber nicht die Details. Und der Rest der 1.003 Befragten hat noch gar nichts davon gehört.

Mit dem Altersvorsorgedepot sollen Sparerinnen und Sparer privat für das Alter vorsorgen können. Der Staat fördert Einzahlungen mit Zulagen. Die Kapitalerträge werden in der Ansparphase nicht besteuert. Zwei Drittel der Befragen (65 Prozent) finden das Modell attraktiv, 15 Prozent sind gegenteiliger Ansicht, der Rest hat sich noch keine Meinung dazu gebildet./ben/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
07:45 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX in Rot -- Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein kleines Plus zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen