Junge Mittelamerikanerin schnuppert Technik-Luft bei Vodafone

Alejandra Arana Pérez ist 18 Jahre alt, kommt aus Guatemala und liebt Deutschland. Aber das ist nicht alles: Sie interessiert sich auch für Technik in all seinen Facetten. Nun sollen diese Neigungen auch in ihren Beruf einfließen, aber welche Ausbildung passt? „Ich habe mein Abitur an der Deutschen Schule in Guatemala gemacht. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum, in Deutschland zu studieren, und jetzt bin ich auf dem Weg, ihn zu verwirklichen", strahlt Alejandra. Seit Anfang November 2021 nimmt sie am Hessen Technikum teil, das vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Technik gefördert wird. Das Technikum ist ein Programm der Hochschule Darmstadt & der Frankfurt University of Applied Science. Es richtet sich an Abiturientinnen, die noch unsicher sind, ob eine technisch-naturwissenschaftliche Laufbahn zu ihnen passt.Alejandra Arana Pérez schnuppert Technik-Luft bei Vodafone.Seit Oktober 2021 nimmt Vodafone an diesem Programm teil und bietet begleitende Praktikumsplätze an, die Bestandteil des Schnupperstudiums sind. Alejandra ist eine der Praktikantinnen und erhofft sich eine bessere Entscheidung über ihre Zukunft treffen zu können. „Ich interessiere mich für die MINT-Bereiche und kann nun im Schnupperstudium diese Bereiche kennenlernen. Und während meines begleitenden Praktikums bei Vodafone tauche ich nicht nur ins Arbeitsleben und die Technik ein, sondern lerne auch viel über Land und Leute." Praktikum, Fachwissen und Frankfurter EbbelwoiIhr Praktikum hat Alejandra im Januar 2022 bei Vodafone in Eschborn begonnen, in der Abteilung Enterprise Products und Solutions Engineering. Hier werden Internet- und Datendienste entwickelt, damit Unternehmensstandorte mit ihren Zweigstellen, dem Rechenzentrum und der mobil arbeitenden Belegschaft sicher und intelligent vernetzt sind. Das ist ein Geschäftsfeld von Vodafone, das nicht erst seit Corona wächst. Als Praktikantin blickt sie in die Netzwerk-Technik, erfährt, für was eine IP-Adresse benötigt wird und lernt das Programmieren mit Phyton. Zugleich sammelt sie viele neue, nicht nur fachliche Erfahrungen in ihrem Traumland Deutschland. Wie arbeitet man im Homeoffice? Welche Hobbys haben die Kolleginnen und Kollegen und was ist ein Ebbelwoi? „Ich hätte nicht gedacht, dass ich durch mein Praktikum nach so kurzer Zeit schon so viel lerne. Ich bin wirklich gespannt, was in den nächsten Wochen noch auf mich zukommt", sagt die Mittelamerikanerin.Einsatz lohnt sichMarion Kurz, Abteilungsleiterin Enterprise Engineering bei Vodafone.Die Zusammenarbeit mit dem Hessen-Technikum hat Marion Kurz, Vodafone-Abteilungsleiterin Enterprise Engineering eingefädelt. Sie freut sich jetzt über die ersten konkreten Erfolge. Vor allem kennt sie aber auch die Hürden. „Frauen und Technik ist immer noch ein besonderes Thema, aber meistens muss nur die Neugier geweckt und ermutigt werden." Um die spannenden Tätigkeiten in der Technik aufzuzeigen, hat die Abteilungsleiterin mit ihrem Team auch Anfang 2022 am Hochschultag beim Hessen Technikum teilgenommen und vor rund 30 Abiturientinnen referiert – ein voller Erfolg. „Mein Ziel ist es, weibliche Schulabgängerinnen für technische Studiengänge wie Informatik oder Elektrotechnik zu begeistern – dafür setze ich mich gerne ein", lacht Marion.