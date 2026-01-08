Jungfraubahn Aktie

Jungfraubahn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.01.2026 06:27:45

Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn Gruppe: Neue, ambitionierte Finanzziele – Beliebte Erlebnisberge

Jungfraubahn Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn Gruppe: Neue, ambitionierte Finanzziele – Beliebte Erlebnisberge

08.01.2026 / 06:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

8. Januar 2026

 

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

Jungfraubahn-Gruppe

Neue, ambitionierte Finanzziele – Beliebte Erlebnisberge

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass sie sich neue finanzielle Ziele gesetzt hat. Diese präsentieren CEO Oliver Hammel sowie CFO Christoph Seiler am heute stattfindenden Investorentag. Das Jahr 2025 brachte für die Erlebnisberge neue Rekordfrequenzen, beim Jungfraujoch – Top of Europe wurde erneut die Millionenmarke übertroffen. Der Start in die Wintersaison 2025/2026 verlief hervorragend und so konnte der beste Saisonstart in der Geschichte verzeichnet werden.

Die Jungfraubahn-Gruppe hat sich in den letzten Jahrzehnten mit der spektakulären UNESCO-Welterbe-Naturkulisse und einer einzigartigen Bahninfrastruktur zu einer exklusiven Tourismusdestination gemausert. Mit dem Generationenprojekt V-Bahn sind Kapazitäten und Komfort erhöht und die Reisezeiten zum Jungfraujoch – Top of Europe und ins Wintersportgebiet verkürzt worden. Damit konnte das Unternehmen seine Marktposition als Premium-Tourismusanbieter stärken.

Keine Bergdestination der Schweiz zieht mehr Besucherinnen und Besucher an. Mit insgesamt 3‘909‘700 Besucherinnen und Besuchern hat die Jungfraubahn-Gruppe im Jahr 2025 über alle Segmente hinweg einen neuen Rekordwert erzielt, im Jahr 2024 waren es insgesamt rund 3,8 Millionen Gäste.

  Personenfrequenzen
2025		 Personenfrequenzen
2024		 Veränderung
in Prozent
Segment Jungfraujoch
(Jungfraujoch an)		 1'056’600 1'058’600 -0,2%
Segment Erlebnisberge
 
Grindelwald-First (Tal ab)
 
Mürrenbahn (Tal ab)
 
Harderbahn (Tal ab)
 
Total Erlebnisberge		  

760’000

478’500

406’000

1'644’500		  

709’700

447’700

425’200

1'582’600		  

+7,1%

+6,9%

-4.5%
 
+3,9%
Segment Wintersport
Skier Visits (Kalenderjahr Jungfrau Ski Region)		 1'208’600 1'148’600 +5,2%
Total 3'909’700 3'789’800 +3,2%

 

Jungfraujoch – Top of Europe

Im Jahr 2025 besuchten 1'056’600 Gäste das Jungfraujoch – Top of Europe, womit sich die Zahl stabil auf Vorjahresniveau hielt (2024: -0,2 Prozent). Die Gruppenreisen befinden sich wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie, zudem ist weiterhin eine Zunahme bei den Gästen aus den USA und Brasilien festzustellen. Indien und Südostasien weisen eine stabile Nachfrage auf. Die Besucherinnen und Besucher aus China sind zu einem grossen Teil zurück.

Erlebnisberge

Im Jahr 2025 konnten die Erlebnisberge erneut Top-Ergebnisse bei den Gästezahlen erzielen. Grindelwald-First besuchten 760'000 Ausflugsgäste, was einem Plus von 7,1 Prozent entspricht, die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) zählte 478'500 Fahrgäste und damit ein Plus von 6,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2024. Einzig die Harderbahn verpasste mit 406’000 Besuchenden ihren Höchstwert aus dem Jahr 2024 (425’200) um 4,5 Prozent.

Wintersport

Im Kalenderjahr 2025 zählte die Jungfrau Ski Region insgesamt 1'208’600 Skier Visits, was einem Plus von 5,2 Prozent zum Vorjahr entspricht.

Die Wintersportsaison 2025/2026 startete am 29. November 2025 mit durchgehendem Wintersportbetrieb. Beim Vorverkauf des AlpsPasses (Partnerangebot von Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis, Jungfrau Ski Region) wurden rund 34’000 Skipässe zum Vorverkaufspreis abgesetzt. Diese Zahlen zeigen, dass die Schneesicherheit, das Pistenangebot und die moderne Infrastruktur der AlpsPass-Gebiete überzeugen.

 

  Skier Visits
Saisonstart – 31.12.2025		 Skier Visits
Saisonstart – 31.12.2024		 Veränderung
in Prozent
Jungfrau Ski Region 244’300 218’500 +11,8%

 

Vom Saisonstart bis zum 31. Dezember 2025 registrierte die Jungfrau Ski Region 244’300 Skier Visits. Gegenüber der gleichen Periode vor einem Jahr entspricht dies einer Zunahme von 11,8 Prozent und ist damit der beste Saisonstart in der Geschichte. Die Jungfrau Ski Region ist ein Kooperationsprodukt, an welchem die Jungfraubahn-Gruppe einen Umsatzanteil von über 60 Prozent hält.

Mittelfristige Finanzziele

Die Jungfraubahn-Gruppe profitiert von der wachsenden Reiselust. Das Unternehmen hat sich als Marktführerin im Premium-Segment für Freizeit- und Erlebnisangebote positioniert und vor diesem Hintergrund ihre Strategie geschärft.

Die Jungfraubahn-Gruppe kommuniziert am heutigen Investorentag neue finanzielle Ziele: Bis 2030, strebt das Management eine höhere Rentabilität und Dividendenausschüttung an.

Die Ziele im Einzelnen:

  • EBITDA-Marge von = 45% (bisher = 43%) 
  • eine Umsatzrendite (Return on Sales) von = 25% (bisher = 20%)
  • kumulierter Free Cash-flow (2025-2030) von = CHF 300 Mio. (bisher 2024-28 = CHF 200 Mio.) 
  • Dividendenpolitik mit Payout-Ratio von 50-67% (bisher 40-60%)
  • ROIC (Return on Invested Capital) von > 10% (neu)

Die starke Bilanz und der hohe Cashflow bieten den nötigen Spielraum für die geplanten Investitionen, die ein nachhaltiges Wachstum unterstützen. Zu den wichtigsten Zukunftsprojekten gehören die Erneuerung der Firstbahn sowie Ausbauprojekte auf dem Jungfraujoch und dem Eigergletscher.

 

Link: www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/adhoc-meldungen/

 

 

 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
Schweiz
Telefon: +41 33 828 71 11
Fax: +41 33 828 72 64
E-Mail: info@jungfrau.ch
Internet: www.jungfrau.ch
ISIN: CH0017875789
Valorennummer: A0CACJ
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2256412

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2256412  08.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jungfraubahn AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Jungfraubahn AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungfraubahn AG (N) 304,50 -2,87% Jungfraubahn AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen