Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Personalie
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26.03.2026 20:38:40
Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll Aufsichtsrat künftig führen
Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung am 19. Mai zunächst als neues Aufsichtsratsmitglied und auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss daran zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Die Amtszeit der bisherigen Jungheinrich-Aufsichtsratsvorsitzenden Kathrin Dahnke endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Kathrin Dahnke hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Vorgängers zum 31. Dezember 2025 interimistisch übernommen.
DOW JONES
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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com,Jungheinrich
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