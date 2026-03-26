Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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Personalie 26.03.2026 20:38:40

Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll Aufsichtsrat künftig führen

Jungheinrich-Aktie: Andreas Umbach soll Aufsichtsrat künftig führen

Andreas Umbach soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Jungheinrich werden.

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung am 19. Mai zunächst als neues Aufsichtsratsmitglied und auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss daran zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Die Amtszeit der bisherigen Jungheinrich-Aufsichtsratsvorsitzenden Kathrin Dahnke endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Kathrin Dahnke hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Vorgängers zum 31. Dezember 2025 interimistisch übernommen.

DOW JONES

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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com,Jungheinrich

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