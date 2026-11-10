Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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Auftragseingang steigt 10.11.2026 11:09:39

Jungheinrich-Aktie dennoch fester: Quartalsgewinn steht gesenkter 2030er-Ambition gegenüber

Jungheinrich-Aktie dennoch fester: Quartalsgewinn steht gesenkter 2030er-Ambition gegenüber

Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen.

Jungheinrich müsse die Umsatz- und Ergebnisziele für 2030 an die veränderten Marktbedingungen anpassen, sagte Unternehmenschef Lars Brzoska am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte er, nachdem das dritte Quartal durchwachsen ausgefallen war. Für die Jungheinrich-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 5,17 Prozent auf 24,40 Euro nach oben.

Die Prognosesenkung komme nicht überraschend, schrieb Bernstein-Analyst Philippe Lorrain in einer ersten Reaktion. Er wertete die niedrigeren Ziele als Risikominimierung und hält es für möglich, dass sie in Kombination mit dem Kursrückgang der Aktie wieder langfristig orientierte Anleger anziehen könnten. Seit Jahresbeginn haben die im Kleinwerteindex notierten Vorzugsaktien von Jungheinrich über ein Drittel an Wert verloren.

Für 2030 erwartet Jungheinrich nun einen Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 9 Prozent. Bislang standen Erlöse von 10 Milliarden Euro im Plan, wovon 10 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben sollten.

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Das war etwas weniger als erwartet. Der Umsatz aber fiel mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro etwas stärker aus.

Beim operativen Gewinn überraschte Jungheinrich ebenfalls positiv. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr.

Jungheinrich und auch der Konkurrent Kion (KION GROUP) bekommen vor allem Gegenwind aus China. Von dort drängen seit geraumer Zeit Wettbewerber mit günstigeren Maschinen auf den europäischen Markt. Diese Geräte sind nicht zuletzt wegen der konjunkturellen Schwäche in Europa und insbesondere Deutschland bei den Kunden gefragt und mischten zunächst insbesondere das Einstiegssegment auf. Zuletzt mehrten sich aber Hinweise, dass auch das hochpreisigere Segment betroffen ist.

/lew/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jungheinrich

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