Führungswechsel 15.01.2026 16:03:00

Jungheinrich-Aktie höher: Automatisierung rückt mit neuem Vorstand stärker in den Fokus

Jungheinrich-Aktie höher: Automatisierung rückt mit neuem Vorstand stärker in den Fokus

Jungheinrich beruft Tobias Harzer, den Leiter des Geschäftsfeldes Automation & Warehouse Equipment, ab 1. Februar in dieser Funktion in den Vorstand.

Der 50-Jährige übernimmt die Position für drei Jahre von Vorstandschef Lars Brzoska, der sie seit vergangenem März innehatte. Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat sei der Vorstand wieder fünfköpfig, teilte der Gabelstaplerhersteller in Hamburg mit.

Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 36,48 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

