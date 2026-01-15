Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Führungswechsel
|
15.01.2026 16:03:00
Jungheinrich-Aktie höher: Automatisierung rückt mit neuem Vorstand stärker in den Fokus
Der 50-Jährige übernimmt die Position für drei Jahre von Vorstandschef Lars Brzoska, der sie seit vergangenem März innehatte. Mit der Bestellung durch den Aufsichtsrat sei der Vorstand wieder fünfköpfig, teilte der Gabelstaplerhersteller in Hamburg mit.
Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 36,48 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
Bildquelle: Jungheinrich,Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
