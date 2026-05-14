KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Bewertung aufgenommen
|
14.05.2026 16:42:00
Jungheinrich-Aktie im Aufwind: Analysten sehen weiteres Potenzial
Die Bank of America nahm die Bewertung von Jungheinrich mit einer "Buy"-Einstufung wieder auf. Das Kursziel von 35 Euro liegt 37 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau. Die Gewinnentwicklung des Gabelstaplerproduzenten sollten die Talsohle erreicht haben, begründete Analyst Tore Fangmann sein Anlagevotum.
Anders als es der Kursrutsch im bisherigen Jahresverlauf infolge des Iran-Kriegs sowie der enttäuschenden Gewinnentwicklung im ersten Quartal suggeriere, sehe er kein Ende, sondern nur eine Verzögerung der Geschäftserholung, so der Experte weiter. Eine wieder bessere Umsatzentwicklung sollte den Gewinnmargen helfen. Die Aktien seien im langjährigen Vergleich in Relation zum operativen Gewinn mittlerweile sehr niedrig bewertet.
/gl/mis/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: