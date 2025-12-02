Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Kaufempfehlung bleibt
|
02.12.2025 07:56:00
Jungheinrich-Aktie: Jefferies bevorzugt Jungheinrich gegenüber KION wegen Bewertungsvorteil
Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber KION- wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge an, senkte aber seine Prognosen für KION ein wenig.
NEW YORK (dpa-AFX)
|06:35
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
