Jungheinrich Aktie

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

Kaufempfehlung bleibt 02.12.2025 07:56:00

Jungheinrich-Aktie: Jefferies bevorzugt Jungheinrich gegenüber KION wegen Bewertungsvorteil

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 39 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber KION- wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge an, senkte aber seine Prognosen für KION ein wenig.

NEW YORK (dpa-AFX)

