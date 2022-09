Jungheinrich-Aktie klettert: Oddo BHF stuft Jungheinrich auf "Outperform" hoch

Der Hersteller von Lagertechnik Jungheinrich verfolge einen behutsamen Geschäftsansatz, schrieb Analyst Fabian Semon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Gewinnwarnung von KION habe den ganzen Sektor nach unten gezogen, was im Falle von Jungheinrich aber nicht gerechtfertigt sei. Sie seien "keine zweite Kion" und die Bewertung der Aktien sei attraktiv.

Via XETRA gewinnen die Jungheinrich-Aktien zeitweise 8,07 Prozent auf 22,22 Euro.

19.09.2022

20.09.2022

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)