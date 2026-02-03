Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
03.02.2026 20:30:00
Jungheinrich-Aktie rutscht ab: Verhandlungen bremsen Arbeitskampf in Lüneburg
Heute haben demnach Gespräche zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite über einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und einen Sozialtarifvertrag begonnen. Beide Seiten hätten vereinbart, die Verhandlungen in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag fortzusetzen. Jungheinrich bestätigte dies.
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen den Angaben zufolge Abfindungsregelungen im Rahmen des Sozialplans und des Sozialtarifvertrags, darunter auch zusätzliche Leistungen für Gewerkschaftsmitglieder. Zu konkreten Inhalten sei Stillschweigen vereinbart worden.
Laut der Gewerkschaft befinden sich die Beschäftigten in Lüneburg seit dem 20. November in einem unbefristeten Streik. Die IG Metall wollte ursprünglich in Hamburg über den Stand des Arbeitskampfes informieren und Eckpunkte eines eigenen Zukunftskonzepts für den Standort vorstellen.
Die Jungheinrich-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 36,50 Euro.
/kge/DP/nas
LÜNEBURG/HAMBURG (dpa-AFX)
