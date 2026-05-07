Jungheinrich-Aktie stark - Endgültige Zahlen beglügeln

Die Bestätigung der Jahresziele hat den Papieren von Jungheinrich am Donnerstag nach endgültigen Quartalszahlen starken Auftrieb verliehen.

Mit einem prozentual zweistelligen Plus gelang es ihnen gleichwohl nicht, die für den mittelfristigen Trend relevante 50-Tage-Linie zu überspringen. Zuletzt gewannen Jungheinrich an der Spitze im moderat steigenden MDAX via XETRA noch 4,72 Prozent auf 27,06 Euro.

Der Gabelstapler-Hersteller lieferte zuletzt mit der Trennung von seiner Finanzchefin nach gerade einmal vier Monaten und einer wegen Streiks und Konkurrenzdruck schwachen Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt negative Schlagzeilen. Die nun bestätigte Jahresprognose dürften Marktteilnehmer daher positiv aufnehmen.

"Es gilt nun verstärkt Investorenvertrauen durch konstantes Liefern von kommunizierten Zielen zurückzugewinnen", hieß es von der DZ Bank. Insofern werde es interessant sein zu hören, warum das Management trotz schwachem Start ins Jahr weiterhin an den Jahreszielen glaubt festhalten zu können, schrieb Analyst Alexander Hauenstein mit Blick auf die bevorstehende Telefonkonferenz.

Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, lobte Analyst Lucas Ferhani von Jefferies. Wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe.

Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele.

FRANKFURT (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)