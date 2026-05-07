Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Endgültige Quartalszahlen
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07.05.2026 16:19:00
Jungheinrich-Aktie stark - Endgültige Zahlen beglügeln
Der Gabelstapler-Hersteller lieferte zuletzt mit der Trennung von seiner Finanzchefin nach gerade einmal vier Monaten und einer wegen Streiks und Konkurrenzdruck schwachen Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt negative Schlagzeilen. Die nun bestätigte Jahresprognose dürften Marktteilnehmer daher positiv aufnehmen.
"Es gilt nun verstärkt Investorenvertrauen durch konstantes Liefern von kommunizierten Zielen zurückzugewinnen", hieß es von der DZ Bank. Insofern werde es interessant sein zu hören, warum das Management trotz schwachem Start ins Jahr weiterhin an den Jahreszielen glaubt festhalten zu können, schrieb Analyst Alexander Hauenstein mit Blick auf die bevorstehende Telefonkonferenz.
Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, lobte Analyst Lucas Ferhani von Jefferies. Wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe.
Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' - Ziel 46 Euro
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele.
FRANKFURT (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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