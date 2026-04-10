Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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Analystenmeinung 10.04.2026 11:18:00

Jungheinrich-Aktie trotzdem in Grün: Analyst senkt Kursziel für den Logistikspezialisten

Jungheinrich-Aktie trotzdem in Grün: Analyst senkt Kursziel für den Logistikspezialisten

Ein Analyst bestätigt seine Kaufempfehlung für die Jungheinrich-Aktie, sieht nun aber weniger Potenzial als zuvor.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide.

Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 27,86 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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