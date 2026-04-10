Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Analystenmeinung
|
10.04.2026 11:18:00
Jungheinrich-Aktie trotzdem in Grün: Analyst senkt Kursziel für den Logistikspezialisten
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide.
Im XETRA-Handel gewinnt die Jungheinrich-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 27,86 Euro.
/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Jungheinrich,Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
10.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
09.04.26
|EQS-HV: Jungheinrich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2026 in virtuell mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
08.04.26
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
01.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
01.04.26
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Jungheinrich AG
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|28,94
|3,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.