Jungheinrich plant Dividendenerhöhung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich will seine Aktionäre mit einer höheren Dividende am Geschäftswachstum 2023 teilhaben lassen. Der Vorstand schlage eine Ausschüttung von 0,75 Euro je Vorzugsaktie vor, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Jungheinrich zufolge wäre es die höchste Dividende des 1953 gegründeten Familienunternehmens, das 1990 an die Börse ging. Vor einem Jahr wurden 0,68 Euro je Aktie gezahlt. Analysten hatten allerdings für 2023 eine noch etwas stärkere Erhöhung der Gewinnbeteiligung erwartet.

Die Vorzugsaktien machen nur knapp die Hälfte des Jungheinrich-Kapitals aus. Der Rest sind Stammaktien, die Eigentum der Erben des Firmengründers sind./lew/mis