Jungheinrich: Russland-OK für Verkauf russischer Tochter steht noch aus

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Jungheinrich wartet beim angestoßenen Verkauf der russischen Tochtergesellschaft an einen russischen Finanzinvestor und Manager weiterhin auf die Zustimmung aus Russland. "Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Eintrittes marktüblicher Vollzugsbedingungen, von denen die Zustimmung der russischen Regierungskommission noch aussteht", teilte der Hamburger Gabelstaplerhersteller im Zuge der Ergebnisse für das dritte Quartal mit.

Am 21. Juli hatte der MDAX-Konzern die Vertragsunterzeichnung kommuniziert sowie die Erwartung, dass die Zustimmung aus Russland im vierten Quartal 2025 zu erwarten sei.

Im Zuge dessen hatte Jungheinrich einige Stellschrauben des Ausblicks 2025 gesenkt, da der Verkaufspreis für Jungheinrich Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor deutlich unter dem Buchwert der Beteiligung zum Jahresende 2024 liege, so der Konzern. Die Zustimmung der russischen Regierungskommission über die Kontrolle ausländischer Investitionen setze voraus, dass der Verkaufspreis maximal 40 Prozent des durch einen russischen Bewertungsgutachter ermittelten Marktwertes der betroffenen russischen Gesellschaft betragen darf.

