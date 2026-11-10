Jungheinrich Aktie

Jungheinrich ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 08:00:38

Jungheinrich senkt 2030er-Ziele

HAMBURG (dpa-AFX) - Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Es werde nun für das Jahr 2030 ein Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 9 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Bislang standen Erlöse von 10 Milliarden Euro im Plan, wovon 10 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben sollten.

Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt./lew/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jungheinrich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AG

mehr Analysen
13.10.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
09.10.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 23,10 -0,43% Jungheinrich AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich klar im Plus -- Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker starten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen