Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
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10.11.2026 08:00:38
Jungheinrich senkt 2030er-Ziele
HAMBURG (dpa-AFX) - Der anhaltende Wettbewerbsdruck aus China und die schleppende Wirtschaft verhageln dem Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich seine mittelfristigen Ambitionen. Es werde nun für das Jahr 2030 ein Umsatz von 7 bis 8 Milliarden Euro und eine Rendite des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 8 bis 9 Prozent erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Bislang standen Erlöse von 10 Milliarden Euro im Plan, wovon 10 Prozent als operatives Ergebnis hängen bleiben sollten.
Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang der Hamburger im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 2,6 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen und Steuern blieben knapp 97 Millionen Euro, nach einem operativen Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor, als unter anderem Kosten für die Umsetzung von Sparmaßnahmen anfielen. Nach Steuern stand nun ein Gewinn von gut 61 Millionen Euro, nach minus 65 Millionen Euro vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt./lew/stk
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