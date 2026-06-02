Jungle Camps India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jungle Camps India hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,56 INR gegenüber 3,11 INR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,33 Prozent auf 232,77 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 221,00 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at