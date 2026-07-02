Tops & Flops 02.07.2026 03:00:25

Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Auch der DAX wies im Juni 2026 große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So performten die DAX-Aktien im Juni 2026:
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