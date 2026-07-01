|Monats-Ranking
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01.07.2026 02:59:52
Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
So performten die ATX-Werte im Juni 2026:
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