01.07.2026 09:19:00

Juni-Inflation sank laut Schnellschätzung auf 3,2 Prozent

Die Inflation in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt. Laut einer ersten Schnellschätzung der Statistik Austria sank die Teuerungsrate auf 3,2 Prozent, nachdem sie im Mai noch bei 3,7 Prozent gelegen war. Im Vergleich zum Vormonat blieb das allgemeine Preisniveau voraussichtlich unverändert, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Hauptverantwortlich für den Rückgang der Teuerung war die Preisentwicklung bei Energie. "Die um 0,5 Prozentpunkte niedrigere Teuerung geht vor allem darauf zurück, dass Treibstoffe, aber auch Heizöl, im Juni weit weniger preistreibend als im Vormonat wirkten", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die Energiepreise stiegen insgesamt um 5,4 Prozent und damit deutlich weniger stark als noch im Mai mit einem Plus von 9,8 Prozent.

Auch bei Lebensmitteln, Tabak und Alkohol ließ der Preisdruck nach: Diese Gruppe verteuerte sich um 1,5 Prozent, nach 2,2 Prozent im Mai. Den größten Einfluss auf die Inflation haben jedoch weiterhin die Dienstleistungen. Sie verteuerten sich wie schon im Monat davor um 4,4 Prozent und bleiben damit der bedeutendste Preistreiber. Die Preise für Industriegüter stiegen unterdurchschnittlich um 1,1 Prozent. Die Kerninflation belief sich im Juni auf 3,3 Prozent. Der endgültige Indexstand und weitere Ergebnisse für Juni werden am 17. Juli 2026 bekanntgegeben.

ivn/bel

WEB http://www.statistik.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:52 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
07:18 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.06.26 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Rot -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen zu - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt erleidet zur Wochenmitte Verluste. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ohne große Ausschläge. Die Märkte in Asien präsentieren sich am Mittwoch stärker.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen