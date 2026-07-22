Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa Aktie
WKN DE: A0YHVE / ISIN: US4820161028
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22.07.2026 14:31:12
Juniata Valley Financial Corp. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Juniata Valley Financial Corp. (JUVF) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.52 million, or $0.50 per share. This compares with $1.91 million, or $0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.0% to $8.80 million from $7.65 million last year.
Juniata Valley Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.52 Mln. vs. $1.91 Mln. last year. -EPS: $0.50 vs. $0.38 last year. -Revenue: $8.80 Mln vs. $7.65 Mln last year.
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