Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa Aktie
WKN DE: A0YHVE / ISIN: US4820161028
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22.10.2026 15:39:41
Juniata Valley Financial Corp. Reveals Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Juniata Valley Financial Corp. (JUVF) reported a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $2.89 million, or $0.57 per share. This compares with $2.06 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.4% to $9.39 million from $8.07 million last year.
Juniata Valley Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.89 Mln. vs. $2.06 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $0.41 last year. -Revenue: $9.39 Mln vs. $8.07 Mln last year.
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