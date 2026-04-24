Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa hat am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 12,0 Millionen USD gegenüber 10,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at