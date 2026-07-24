Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Juniata Valley National Bank Mifflintown Pa hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 11,9 Millionen USD gegenüber 11,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at