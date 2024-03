Junior Finanzbuchhaltung (m/w/d) 50-80% (Altdorf, CH)

Erfolgreiche Digitalisierung beginnt mit der wegweisenden IT-Infrastruktur von Dätwyler. Dätwyler IT Infra ist ein international etabliertes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Das Unternehmen liefert erstklassige Systemlösungen, Produkte und Dienstleistungen für Rechenzentren, Glasfasernetzwerke (Campus, FTTx) und intelligente Gebäude. Dätwyler wurde vor mehr als 100 Jahren gegründet und beschäftigt rund 950 Mitarbeitende.Auf Grund unseres Wachstums suchen wir eine:n einen motivierte:n Junior Buchhalter:in, zur zusätzlichen Verstärkung für unser Finance Team. Bei uns erhältst du einen Einblick in ein Schweizer Industrieunternehmen, mit einer globalen Finanzorganisation. Damit verbringst du deine Zeit:Unterstützung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung in SAPSelbstständige buchhalterische Führung kleinerer GesellschaftenUnterstützung bei Monats- und JahresabschlüssenUnterstützung bei lokalen und internationalen ProjektenDas bringst du mit:Eine kaufmännische Grundausbildung und/oder ein kaufmännisches Studium / WeiterbildungErste Erfahrungen im Rechnungswesen sind von Vorteil, aber kein MussDu zeichnest dich durch Proaktivität sowie exaktes und verantwortungsbewusstes Arbeiten ausDu kommunizierst offen und bist eine teamfähige, engagierte Persönlichkeit mit hoher LernbereitschaftGute MS-Office Kenntnisse und erste Erfahrung mit SAP sind hilfreichGute Deutsch- und EnglischkenntnisseDas bieten wir dir:Intensive Einarbeitung und einen tiefen Einblick in die Finanzthemen eines Schweizer IndustrieunternehmensEin Unternehmen, welches kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien fördert. Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung machen unsere Arbeit aus. Attraktive WeiterbildungsmöglichkeitenUnser Bürostandort ist Altdorf. Wir legen jedoch viel Wert auf eine gute Work-Life-Balance mit flexibler Arbeitszeitgestaltung und bieten daher auch individuelle Homeoffice Möglichkeiten an. Wir bieten ein vielfältiges und globales Arbeitsumfeld. Als international operierendes Unternehmen bietet Dätwyler ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen. Wir ermutigen ambitionierten Menschen, die ihre Aufgabe mit Engagement und Enthusiasmus angehen, zu wachsen und sich selbst zu übertreffen. Dies gibt jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Arbeit direkt zu beeinflussen. Bei Dätwyler befähigen wir unsere Mitarbeiter, ihre Talente in einen globalen Kontext zu bringen und im Laufe der Zeit stetig zu entwickeln. Deshalb bilden unsere Mitarbeitenden das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Loyalität. Gegenseitige Wertschätzung ist unser oberstes Gebot.https://itinfra.datwyler.com Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG Zum vollständigen Artikel