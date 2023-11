Junior Treasurer 80-100 % (Altdorf, CH)

In Milliarden von Spritzen und in jedem zweiten Auto leisten Dätwyler Komponenten weltweit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von Patienten und Autofahrern. Das Hightech-Unternehmen fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Mit über 25 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, Verkäufen in über 100 Ländern und über 8‘000 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1‘000 Mio.Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von Dätwyler – wir begegnen einander mit Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Wir haben starke Wurzeln und Werte, die sich in unserer 100-jährigen Unternehmensgeschichte fest etabliert haben. Werde auch du Teil unseres tollen Teams als…Junior Treasurer 80 - 100 % In dieser Funktion bist du Teil eines kleinen Teams und unterstützt den Head Group Treasury & Accounting und die Business Areas bei folgenden Aufgaben:Bewirtschaftung der Liquidität: Analyse, Disposition, Planung und ReportingKonzerninterne Finanzierung: Verwaltung von Darlehen sowie Festlegung der ZinskonditionenManagement von Devisenrisiken: Überwachung und Reporting, Erstellung des Risikoberichts, Ausführung von Bestätigungen und Settlements der Geldmarkt- und DevisengeschäfteSicherstellung eines integrierten, transparenten und vollständigen TreasuryreportingsUnterstützung der Gruppengesellschaften bei Treasury-relevanten AufgabenVerwaltung und Weiterentwicklung von Treasury Management Systemen (TMS) und weiteren TreasuryanwendungenÜberwachung der Einhaltung der TreasurypolicyMitarbeit an TreasuryprojektenMitarbeit im Month-end closing Prozess der gruppenweiten FinanzgesellschaftenWir suchen eine Persönlichkeit mit folgendem Profil:Vorzugsweise abgeschlossene höhere Fachschule mit erster Berufserfahrung im TreasurybereichErfahrung mit Treasury Management System von VorteilSehr gute Deutsch- und EnglischkenntnisseAnalytische, systematische und lösungsorientierte Arbeitsweiseselbstständige(r), flexible(r), initiative(r) und umsetzungsstarke(r) TeamplayerIn, die/der auch in hektischen Phasen die Übersicht behältBist du interessiert, dich dieser spannenden Herausforderung zu stellen?Dann freuen wir uns auf deine online Bewerbung unter careers.datwyler.com. Für Fragen steht dir Alice Eller unter Tel. +41 41 875 19 45 oder per e-mail: alice.eller@datwyler.com gerne zur Verfügung. Be yourself at DatwylerWir sind überzeugt: Menschen machen den Unterschied. Bei uns erlebst du eine Diversität und ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen, wie sie nur ein internationales Unternehmen ermöglichen kann. Gemeinsam steigern wir unsere Agilität, beschleunigen die Digitalisierung und treiben die Nachhaltigkeit voran. Für motivierte und talentierte Mitarbeitende bieten wir interessante Entwicklungsmöglichkeiten mit Weiterbildungen und Einsätzen im globalen Umfeld. Bei uns kannst du dich mit deiner ganzen Kreativität und all deinen Ideen einbringen.www.datwyler.com Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG Zum vollständigen Artikel