Juniper Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Juniper Hotels hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,49 INR gegenüber 0,400 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Juniper Hotels 2,21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at