Juniper Hotels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Juniper Hotels präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,94 INR, nach 1,46 INR im Vorjahresvergleich.

Juniper Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,95 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at